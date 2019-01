The Witcher 3: Wild Hunt – Kommt das Rollenspiel auf die Nintendo Switch?

Nachdem bereits einige Publisher, darunter vor allem Bethesda, sich der Nintendo Switch angenommen und den Nintendo-Jüngern zahlreiche Portierungen geliefert haben, könnte nun auch Bandai Namco gemeinsam mit CD Projekt RED dazustoßen. So tauchten nun erste Gerüchte um eine Umsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt für die Hybrid-Konsole auf.

The Witcher 3: Wild Hunt bald auch mobil spielbar?

Die Gerüchte um eine Portierung von The Witcher 3: Wild Hunt heizte unlängst ein Eintrag des französischen Händlers wtt.biz an. Der Eintrag selbst wurde mittlerweile wieder entfernt. Ob es sich dabei tatsächlich um ein kommendes Projekt handelt, ist derzeit unklar. Die Fassung für die Nintendo Switch hat den Platzhalter 31. Dezember 2019 spendiert bekommen. Ein Release in 2019 wäre, falls sich die Gerüchte bewahrheiten, demnach sehr wahrscheinlich.

Bleibt vorerst abzuwerten ob The Witcher 3: Wild Hunt eine weitere Umsetzung erhält. Die Gerüchte blieben wie immer mit Vorsicht zu genießen.

Quelle: Game Rant