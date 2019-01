The Last Night – Studio kämpft mit massiven Problemen

Das neue Jahr fängt für Odd Tales nicht gerade gut an. Das Entwicklerstudio hat aktuell mit einigen Problemen zu kämpfen.

Massive Probleme gefährden die Entwicklung von The Last Night

Tim Soret, seines Zeichens Game Director bei Odd Tales, hat nun via Twitter bekannt gegeben, dass das Studio finanziellen, als auch rechtlichen Hürden gegenüber stehen würde. Dadurch mussten schon die Arbeiten an einem Trailer, welcher auf den Games Awards 2018 gezeigt werden sollte, abgebrochen werden. Das Studio ist aktuell damit beschäftigt, die nötigen Gelder für die weiterführende Arbeit an The Last Night aufzutreiben. Wir sind gespannt und drücken die Daumen.

Quelle: Tim Soret (via Twitter)