TAG 30 – NAT-Geschenkkalender 2018 #natgeschenke

Jedes Jahr kommt das Christkind auf die Erde nieder und bringt für jeden ein paar Geschenke mit. Da bedarf es keiner großen Diskussion, dass auch wir in diesem Jahr einiges zu verschenken haben. Passend zu unserem fünfjährigen Bestehen haben wir zusammen mit unseren großartigen Partnern den größten Geschenkesack seit Beginn erschaffen und füllen können. Ab dem 01. Dezember 2018 findet ihr den ganzen Dezember lang täglich atemberaubende Preise aus den Bereichen Games, Merchandising, Filme und Hardware.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Wir verlosen heute zusammen mit Electronic Arts ein Die Sims 4 – Paket mit viel Merchandise und dem neuen Add-on.

Folgt Electronic Arts gerne bei Facebook, Twitter oder Instagram.

Gewinner 01: Merchandise Paket von die Sims 4 + das neue Add-on Werde berühmt (genauen Inhalt seht ihr im Video oberhalb)

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein kostenloser Abonnent von uns bei Instagram und YouTube. Solltest du kein Instagram-Konto haben, kannst du alternativ auch mit deinem Twitter- oder Facebook-Profil mitmachen.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (advent2018@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Wie viele Erweiterungen (Add-ons) gibt es mittlerweile für die Sims 4?

Die Teilnahmebedingungen

Die jeweils eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. NAT-Games Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 05. Januar 2019. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Kontaktaufnahme bzgl. des Geschenkkalenders

Für den NAT-Geschenkkalender 2018 wurde eine eigene E-Mail-Adresse angelegt. Alle Fragen rund um die Aktion beantworteten wir ausschließlich über advent2018@nat-games.de. Bei Business- oder PR-Anfragen bitte den gewohnten Weg über info@nat-games.de nutzen. Vielen Dank und viel Glück!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Electronic Arts für die Bereitstellung der Preise.