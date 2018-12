Persona 5 – “P5R” kurz vor Ankündigung?

Persona 5 könnte eine erweiterte Fassung spendiert bekommen. Neue Gerüchte lassen jetzt auf eine baldige Ankündigung schließen.

Persona 5 auf der Nintendo Switch ?

Bereits Mitte des Jahres registriere Atlus die Domain P5R.jp. Nun verschob der Publisher diese auf die eigenen Server. Dies hat Atlus bereits bei Spielen wie Persona 3: Dancing in Moonlight oder Persona 5: Dancing in Starlight getätigt. Kurz darauf wurden die Spiele dann ebenfalls angekündigt.

Zudem soll am 30. Dezember eine besondere Fassung zu Persona 5 The Animation gezeigt werden. Eine Ankündigung einer erweiterten Fassung von Persona 5 ist also durchaus denkbar in diesem Zeitraum.

Zuletzt sorgte vor allem die Ankündigung des Crossovers von Persona 5 und Super Smash Bros. für Gerüchte um eine Version für die Nintendo Switch. Ob P5R dann auch für die Nintendo Heimkonsole erscheint, bleibt abzuwarten.

