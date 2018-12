Twitch Prime – Kostenlose Spiele zu Weihnachten 2018

Zu den Festtagen verschenkt Twitch Prime 7 völlig kostenlose Spiele vom Publisher Devolver Digital – bekannt für die Serious Sam Reihe – an Mitglieder des kostenpflichtigen Amazon Prime Service (7.99 Euro/Monat). Verschenkt werden: Broforce, Hotline Miami 1&2, The Messenger, Strafe, Crossing Souls und The Swords of Ditto.

Kostenlose Spiele bei Twitch Prime

Bis zum 31.01.2019 besteht die Möglichkeit für Prime Kunden, sich dieses Angebot zu sichern. Für alle, die noch am Überlegen sind, ob sich die Mitgliedschaft lohnen würde, wird ein 30 Tage Gratiszeitraum angeboten, in welchem man Twitch Prime mit allen Vorzügen und ohne Einschränkungen testen kann.

Surprise! We're giving #TwitchPrime members 7 FREE GAMES from our friends at @devolverdigital for a limited time! Includes: The Messenger, The Swords of Ditto, Hotline Miami 1 & 2, Broforce, Crossing Souls, and STRAFE Claim the Holiday Pack now: https://t.co/uLkL1tvdU4 pic.twitter.com/xqSiGEdN0t — Twitch Prime (@TwitchPrime) December 20, 2018

Quelle: Twitch Prime via Twitter , Twitch