PSN Sale – Die besten Angebote zum Ende 2018

Sony startet seinen umfangreichen PSN-Weihnachts-Sale und reduziert in dessen Rahmen Spiele und Zusatzinhalte für PS4, PS3, PS Vita sowie PS VR um bis zu 70 Prozent. Über 1500 Deals können ergattert werden, wobei Rabatte auch auf neuere AAA-Spiele wie Read Dead Redemption 2, Spider-Man, God of War oder Battlefield 5 gewährt werden. Playstation Plus Mitglieder können sogar bei bereits reduzierten Produkten nochmals sparen.

Highlights der Rabatt-Aktion

Der Sale wird noch bis Januar 2019 laufen und das gesamte Sortiment findet ihr unter diesem Link zum PSN Store.

Quelle: Playstation , PC Games