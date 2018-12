Ubisoft Store – Weihnachtssale gestartet

Auch Ubisoft gewährt Spielern derzeit große Rabatte auf aktuelle Blockbuster im hauseigenen Store.

Bis zu 85 Prozent Rabatt

Ubisoft hält dabei allerhand Rabatte für euch bereit, die noch bis zum 27. Dezember gültig sind. Mit dabei sind Spiele die um 85 Prozent im Preis gesunken sind. So erhaltet ihr beispielsweise Titel wie Far Cry 5 um 60 Prozent reduziert. Zudem gesellt sich Assassin’s Creed: Odyssey, welches nur noch mit der Hälfte des eigentlichen Kaufpreises zu Buche schlägt. Außerdem könnt ihr euch auf Rabatte bei den Titeln Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, For Honor, The Crew 2 oder Starlink: Battle for Atlas freuen.

Zur Aktion gelangt ihr über folgenden Link.

