Spider-Man – Sam-Raimi-Anzug kostenfrei erhältlich

Entwickler Insomniac Game hat passend zu den Festtagen ein besonderes Weihnachtsgeschenk für alle Spieler des aktuellen Spider-Man in der Hinterhand.

Demnach können sich nun alle Besitzer von Sonys Actionspiel über einen kostenlosen Anzug freuen. Der sogenannte Sam-Raimi-Anzug wurde dabei inspiriert von den alten Spiderman-Filmen, bei denen der namensgebende Raimi Regie führte. Tobey Maguire spielte in den drei erschienenen Filmen die Hauptrolle und machte den Spinnenhelden populär noch bevor es das Marvel Cinematic Universe gab.

Um euch den Anzug zu sichern, müsst ihr nichts weiter tun als das Spiel zu starten. Der Download beginnt dann von selbst.

We have a special holiday gift for #SpiderManPS4 players. Today's game update will include a highly requested suit. Hint: It's webbed and it's FREE for owners of Marvel's Spider-Man! pic.twitter.com/6DLTxPFSaE

— Insomniac Games (@insomniacgames) December 20, 2018