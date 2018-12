Games Charts – Vor Weihnachten bleibt der Wilde Westen Platz 01

Kurz vor Weihnachten jagen Deutschlands Spielefans weiterhin am liebsten durch die Prärie, über den Acker und auf den Rasen. Denn an „Red Dead Redemption 2“ (PS4- und Xbox One-Spitzenreiter), dem „Landwirtschafts-Simulator 19“ (Platz eins auf PC, Rang zwei auf PS4, Xbox One ) sowie „FIFA 19“ (meistverkaufter PS3- und Xbox 360-Titel) führt abermals kein Weg vorbei. Die weiteren Silbermedaillen holen „Die Sims 4“ (PC) bzw. „Minecraft“ (PS3, Xbox 360).

Games Charts in der Kalenderwoche 51 2018

Bei den Nintendo-Konsolen bleiben die Charaktere aus „Super Mario“ gefragt. „Super Smash Bros. Ultimate“ steht im Switch-Ranking vor „Mario Kart 8 Deluxe“; „Luigi’s Mansion“ siegt auf 3DS vor „Super Mario 3D Land Selects“.

Quelle: www.gfk-entertainment.com