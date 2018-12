PlayStation 4 – Umtauschaktion mit PS4 Pro und PS4 Slim

Auch kurz vor Weihnachten bietet GameStop den Kunden wieder eine interessante Eintausch-Aktion an. So könnt ihr für einen geringen Aufpreis noch in diesem Jahr Besitzer einer PS4 Pro oder PS4 Slim werden.

Umtauschaktion bei GameStop gestartet

Besitzer der alten PlayStation 4-Fassung dürfen sich ab sofort über die Möglichkeit freuen, ein neueres Modell zu ergattern. Wer sich bereit erklärt seine in die Jahre gekommene Konsole samt zwei Spielen an die Handelskette abzutreten sowie einen Aufpreis zu bezahlen, darf die neue Konsole mit nach Hause nehmen. Für die PS4 Pro müsst ihr noch einmal rund 70 Euro dazuzahlen. Die PS4 Slim schlägt hingegen nur mit 20 Euro zu Buche. Natürlich sind nicht alle Spiel als Zugabe erlaubt. Unter folgendem Link findet ihr alle Spiel, die vom Eintausch ausgeschlossen sind.

Quelle: GameStop