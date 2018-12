Jump Force – Deku als Kämpfer bestätigt

Bandai Namco gab unlängst erste Details zum geplanten Story-Modus von Jump Force bekannt. Im Nachgang kündigte man zudem einen neuen Kämpfer für das Prügelspiel an: Deku aus My Hero Academia.

Deku tritt dem Kampf bei

Wie Publisher Bandai Namco unlängst bestätigte, wird Izuku Midorya dem bestehenden Roster in Jump Force beitreten. Der Protagonist aus My Hero Academia wurde ursprünglich ohne nennenswerte Heldenfähigkeiten geboren. Dank seines Idols AllMight gelingt es ihm jedoch zu einem der potenziell stärksten Superhelden zu werden.

In Jump Force darf sich Deko also über viele seiner altbekannten Kampffertigkeiten freuen. Sein Design erinnert dabei – wie bei den anderen Charakteren – an eine Mischung aus Realismus und Manga.

Dank des unlängst bestätigen Charaktereditors könnt ihr euren eigenen Kreationen sogar Dekus Kleidung und auch Fähigkeiten zuweisen.

Guess who’s Detroit SMASHING!!! into #JUMPFORCE. Pre-order your copy today and Unite to Fight: https://t.co/2aJpkIOzL5 pic.twitter.com/V36d0Cw9xf — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) December 19, 2018

