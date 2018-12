For Honor – Crossover mit Assassin’s Creed angedeutet

Plant Ubisoft für den Actiontitel For Honor eine Kollaboration mit der Meuchelserie Assassin’s Creed? Eine offizielle Ankündigung könnte schon heute erfolgen.

Assassinen in For Honor

Der offizielle For Honor Twitter Account scheint dies nun zumindest anzudeuten. Der eher vage Tweet bringt dabei ein recht offensichtliches Video mit sich, dass das For Honor Logo zeigt, welches sich in ein Abstergo Wappen verwandelt. Zu guter Letzt wird der heutige 20. Dezember als Datum genannt. Womöglich erfolgt also schon heute eine offizielle Ankündigung für das vermeintliche Crossover.

Um welche neuen Inhalte es sich hierbei handeln könnte, ist allerdings nicht abzusehen. Gut möglich, dass sich Spieler des Actionspiele über neue Charaktere aus den Reihen der Assassinen freuen dürfen oder man sich lediglich auf Items kosmetischer Art konzentriert.

Nothing is true, everything is permitted. pic.twitter.com/6CSiROHvYF — For Honor (@ForHonorGame) December 19, 2018

Quelle: Ubisoft via Twitter