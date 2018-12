Super Smash Bros Ultimate – Bricht Rekorde in den USA und Europa

Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch bricht einen Rekord nach dem anderen. Allein in den USA hat sich das Spiel über drei Millionen Mal in weniger als zwei Wochen absetzen können.

Verkaufsrekorde in USA, Japan und Europa

Wie Nintendo nun offiziell mitteilte, konnte Super Smash Bros. Ultimate in verschiedenen Staaten der Welt neue Meilensteine brechen. Allein in den USA verkaufte sich das Prügelspiel satte drei Millionen Mal innerhalb von 11 Tagen. Damit avanciert Ultimate zum am schnellsten verkauften Switch Spiel in den USA als auch zum erfolgreichsten Super Smash Bros Teil.

Auch in Großbritannien und Japan konnte man einen mehr als erfolgreichen Verkaufsstart erzielen. Nintendo Deutschland gab zudem bekannt, dass sich Ultimate noch einen weiteren Titel sichern konnte. Demnach ist es das am schnellsten verkaufte Spiel, das jemals für eine Nintendo-TV-Konsole in Deutschland und Europa erschien und somit erfolgreicher als Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe.

Der Erfolgszug von Smash Bros nimmt offbenar kein Ende. Wir bleiben gespannt mit welchen Rekorden der Prügelhit als nächstes aufwarten wird.

Quelle: Nintendo