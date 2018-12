PlayStation Store – 2 für 30 Euro-Aktion gestartet

PlayStation 4-Spieler dürfen sich zu den diesjährigen Weihnachtsfeiertagen besonders freuen. So startet Sony bereits die nächste Aktion im PlayStation Store, die es euch erlaubt günstig Blockbuster für eure Heimkonsole abzugreifen.

2 Spiele für 30 Euro

So stellt Sony euch eine Liste von Spiele zur Verfügung zwischen denen ihr auswählen dürft. Für zwei dieser bestimmten Titel werdet ihr insgesamt nur 30 Euro bezahlen müssen. Normalerweise kostet eines der Titel bereits 19,99 Euro. Dank der Aktion sparen Spieler somit also gut 10 Euro. Unter anderem mit dabei sind Blockbuster wie Until Dawn, Bloodborne, Mittelerde: Mordors Schatten, Uncharted 4: A Thief’s End, The Last of Us Remastered oder Project CARS.

Die Aktion soll am 5. Januar 2019 auslaufen.

Angebot PSN Card-Aufstockung | 50 EUR | deutsches Konto | PSN Download Code Nur gültig in einem deutschen PSN Account

Mit PlayStation Store Guthaben-Aufstockung 50 EUR, können Sie jedes beliebige Spiel oder jeden Zusatzinhalt im PlayStation Store kaufen.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Stocke Dein Guthaben im PlayStation Store auf.

Bezahle Angebote wie PlayStation Plus und Music Unlimited im PlayStation Store.

Quelle: PlayStation Store