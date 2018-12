Life is Strange 2 – Zweite Episode terminiert

Life is Strange startete bereits Ende September 2018 in die zweite Runde. Nun steht der Release der nächsten Episode an.

Wann erscheint Episode 2 von Life is Strange 2?

Bereits vor einem Monat gab Entwickler Dontnod Entertainment bekannt, dass Episode 2 “Rules” später im Januar zur Verfügung stehen wird. Ein konkretes Releasedatum nannte man vorerst allerdings noch nicht. Nun äußerte sich die Spieleschmiede zum Erscheinungstag. So soll “Rules” ab dem 24. Januar 2019 sowohl für den PC, die Xbox One als auch die PlayStation 4 zur Verfügung stehen.

In “Rules” machen dich sie Protagonisten Sean und Daniel auf den Weg zu ihren Großeltern. Dort machen sie Bekanntschaft mit Chris Eriksen. Dieser Junge dürfte Spielern von The Awesome Adventures of Captain Spirit bereits bekannt sein.

Life is Strange 2 - Complete Season [PC Download - Steam] Episode 1 wird am 27. September 2018 erscheinen. Episoden 2-5 werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die komplette Season enthält Episode 1 und das Bundle aus Episoden 2-5. Episoden 2-5 werden bei Erscheinung verfügbar sein.

Quelle: PCGamer