EGX Berlin – Messe kehrt im November 2019 zurück

Die nächste EGX Berlin hat endlich einen Termin. Anstatt September wird die Messe dieses Mal im November abgehalten.

Startschuss ist Anfang November

Wie die Veranstalter unlängst mitteilten, wird die EGX das zweite Mal im November 2019 in Berlin abgehalten. Konkret läuft die Messe am Wochenende des 1. bis 3. November erneut in der Station Berlin.

“Die Ergebnisse der Besucher-Umfragen konnten das Konzept voll und ganz bestätigen. Neben vielen positiven Merkmalen konnte die erste EGX Berlin besonders mit dem Eintritt ab 18 Jahren und den kurzen Wartezeiten an den Spielstationen punkten. Das werden wir auf jeden Fall beibehalten.”

Anhand des Besucherfeedbacks möchte man zudem die Bereiche Tabletop, Vorträge, Cosplay und E-Sport weiter ausbauen und verstärken. Generell sollen mehr Spielestationen sowie Inhalte platziert werden und das Angebot deutlich vergrößern. Konkrete Informationen will man dazu jedoch erst im Frühjahr kundtun.

Quelle: Eurogamer