Xbox One – Statistiken für das Jahr 2018 abrufbar

Wie jedes Jahr können Xbox-One-Spieler auch 2018 umfangreiche Statistiken zu ihrer Spielhistorie erstellen. Das Tool steht ab sofort bereit.

Personalisierte Statistiken einsehen

Wie Larry “majornelson” Hyrb nun via Twitter verlauten ließ, geht das beliebte Statitisk-Tool für die Xbox One in die nächste Runde. Besitzer einer Xbox One können sich nun die Meilensteine ihrer Spielergeschichte des Jahres 2018 anschauen. Eure personalisierte Review könnt ihr dabei hier einsehen.

Ausgegeben werden unter anderem euer Lieblingsspiel, euer Lieblingsgenre, der gamerscore, den ihr verdient habt und natürlich die Stunden, die ihr dieses Jahr in Spiele investiert habt.

Und was habt ihr in diesem Jahr so erreicht?

It's time to get your 2018 Xbox Year In Review* Sign in here for you personalized stats https://t.co/swnjdGwr2Z (* Actual data is through Oct 2018) pic.twitter.com/cIt24dD5fq — Larry Hryb (@majornelson) December 17, 2018

Quelle: GameInformer