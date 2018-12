Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Kostenlos am Wochenende spielbar

Mit Naruto to Boruto: Shinobi Striker erschien bereits Ende August diesen Jahres ein weiteres Beat ’em-up aus dem populären Anime-Universum. Nun können alle bis zum Jahresende 2019 auf die Demo zugreifen.

Testversion von Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Publisher Bandai Namco gab somit unlängst bekannt, dass Naruto to Boruto: Shinobi Striker bis zum 31. Januar 2019 in einer speziellen Testversion kostenlos spielbar sein wird. Diese Testversion enthält nicht alle Inhalte der Vollversion, lässt euch allerdings vollkommen kostenfrei spielen. Dieses Angebot gilt vorerst nur auf der PlayStation 4. Xbox One- und PC-Spieler kommen derzeit nicht in den Genuss des Angebotes.

Diese Testversion von Naruto to Boruto: Shinobi Striker enthält das Tutorial, den Schnellspiel- und Ninja-League-Modus sowie den Überlebenstrainings-Modus. Spielbar sind derzeit nur die vier Charaktere Naruto, Sasuke, Sakura und Yamato.

Quelle: Play3