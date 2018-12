Assassin’s Creed Odyssey – Titel derzeit in den USA gratis

Spieler in den USA haben derzeit die Chance den AAA-Titel Assassin’s Creed Odyssey im nächsten Jahr vollkommen kostenlos zu erhalten. Dafür muss lediglich an den ersten Tests zu Project Stream teilgenommen werden.

Angebot sorgt für Verärgerung bei Fans

Um die Testphase von Project Stream, einem Streaming-Dienst von Google, weiter ausbauen zu können, hat Ubisoft sich zunächst ein nettes Giveaway ausgedacht. So soll das Action-Adventure Assassin’s Creed Odyssey an alle diejenigen verschenkt werden, die das Spiel eine Stunde im Google Tool gespielt haben. Leider fehlte via Twitter vielen Fans die Info, dass dieses Angebot nur für Amerika gilt. Das führte nachfolgend zu zahlreichen eintäuschten und verärgerten Fans, die das Angebot nicht wahrnehmen konnten.

Ob das Projekt noch einmal stärker ausgeweitet wird, bleibt fragwürdig. Project Stream befindet sich bereits seit Anfang Oktober in einer Beta-Phase.

Quelle: Ubisoft