RAGE 2 – Veröffentlichung nicht über Steam?

Wird Betheada das kommende Rage 2 ausschließlich über den Bethesda Launcher verkaufen? Erste Gerüchte deuten bereits darauf finden.

Rage 2 nur im Bethesdas Launcher?

Spiele nur noch über den eigenen Key-Store zu verkaufen ist mittlerweile eine gängige Methode um die eigene Plattform zu pushen. Allem Anschein nach will man auch mit Rage 2 diesen Weg gehen.

Darauf lässt nun zumindest der Humble Store selbst schließen. Zwar lässt sich der Titel dort regulär vorbestellen, die Plattform weißt jedoch explizit daraufhin, dass der entsprechende Key ausschließlich via Bethesda.net einlösbar ist: “RAGE 2 is provided via Bethesda.net key for Windows. For key redemption, a free Bethesda.net account is required.”

In jüngster Vergangenheit ist Fallout 76 bereits diesen mutigen Schritt gegangen und wurde auf dem PC ausschließlich über die hauseigene Betehsda Plattform veröffentlicht. Quake Champions hingegen erschien zwar zeitexklusiv, schaffte den Spring dann aber dennoch auf Steam. Es bleibt also abzuwarten, wie genau Bethesda mit Rage 2 vorzugehen gedenkt.

