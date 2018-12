Kingdom Hearts III – Director Tetsuya Nomura äußert sich zu den Leaks

Nachdem die finale Version von Kingdom Hearts III aufgrund eines Leaks bereits jetzt die Runde macht, äußerte sich nun auch der eigentliche Game Director zum veröffentlichten Material.

Laut den englischprachigen Kollegen von Eurogamer machen seit dem Leak der Endfassung von Kingdom Hearts III vermehrt Videos und Bilder die Runde, die durchaus Spoiler enthalten können.

Square Enix ist sich dieser Tatsache natürlich bewusst und bat in Person von Game Director Tetsuya Nomura die betreffenden Spielern, das Material nicht weiter zu verbreiten. Demnach habe man bewusst viele Teile des Spiels bisher gut gehütet und einige Details geheim gehalten. Diese umfassen die Epiloguesequenze ebenso wie eine Filmpassage.

Das vollständige Statement findet ihr nachfolgend:

An important message for #KingdomHearts III from Director Tetsuya Nomura: pic.twitter.com/j9aVRFTS5B

