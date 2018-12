Call of Duty: Modern Warfare 4 – Für nächstes Jahr schon bestätigt?

Seit diesem Sommer gingen schon das ein oder andere Gerücht um, dass der kommende Ableger der beliebten Ego-Shooter-Reihe Call of Duty, Modern Warfare 4 sein wird. Offenbar haben wurde das wohl nun auch von offizieller Seite bestätigt.

Call of Duty: Modern Warfare 4 in 2019

Laut einem Reddit Eintrag eines Spielers, soll Modern Warfare 4 wohl das beste Call of Duty aller Zeiten werden. Gut, das ist soweit noch nichts offizielles. Doch neugierig macht da ein repost von Steve Holmes, seines Zeichens Campaign Designer bei Infinity Ward. Denn er kommentierte kurz und bündig mit “Agreed”. Was so viel heißt wie “dem stimme ich zu”. In Anbetracht der Tatsache, dass ein großer Teil des ehemaligen Teams zu Infinity Ward zurückgekehrt ist, kann man diesen Post schon als erstes Lebenszeichen des kommenden Ableger der Reihe deuten. Doch offiziell werden wir es wohl erst um den April 2019 herum erfahren. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: reddit.com