Heroes of the Storm – Blizzard fährt Support zurück

Neben Epic Games geht nun auch Blizzard dazu über, sich auf die Geldmacher zu konzentrieren. Diesmal trifft es dabei Heroes of the Storm.

Blizzard zieht Entwickler von Heroes of the Storm ab

Aktuell hat Blizzard damit begonnen die Entwickler vom HotS Team abzuziehen und in anderen Teams unterzubringen. Damit ist der Titel zwar aktuell nicht auf Eis gelegt und soll auch weiterhin mit neuen Helden unterstützt werden, dabei aber keine Priorität mehr haben. Zudem wurden im Hinblick auf den eSports Bereich, die beiden Events abgesagt. Die Events Heroes Global Championship und Heroes of the Dorm, werden im kommenden Jahr also nicht mehr stattfinden.

Quelle: Dualshockers