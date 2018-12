Anthem – Neuer Legion of Dawn Trailer

Der Release von Anthem ist nicht mehr fern und so bekommen wir jetzt auch zum ersten Mal die Preorder Boni präsentiert. Natürlich stilecht in einem neuen Trailer.

Anthem zeigt seine Preorder Boni in Aktion

Im neuen Legion of Dawn Trailer, präsentiert BioWare die Hintergründe zu den Preorder Skins und dem Orden der als Vorbild diente. Die Skins sehen dabei sehr stylish aus was auch für den Waffen Skin Light of Dawn gilt. Mal abgesehen davon enthält der Trailer auch noch den obligatorischen Hinweis auf den Zugang zur Demo im Januar, wenn man das Spiel jetzt vorbestellt. Ob ihr diesen Schritt machen wollt, bleibt natürlich euch überlassen.

Quelle: BioWare via Youtube