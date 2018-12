The Division 2 – Technischer Alpha-Test terminiert

Bevor Tom Clancy’s The Division 2 endlich im März kommenden Jahres durchstartet, soll noch in diesem Jahr eine Alpha-Testphase durchgeführt werden.

Alpha- und Beta-Tests

Vom 15. bis zum 18. Dezember 2018 können demnach ausgewählte Spieler auf einen kleinen Teil vom kommenden Online-Rollenspiel The Division 2 zugreifen. Demnach soll die Spieleranzahl deutlich begrenzt sein. Die ausgewählten Teilnehmer sollen via Uplay benachrichtigt werden. Das Spiel selbst wird in der Testphase nicht in Gänze zur Verfügung stehen. Lediglich ein kleiner Abschnitt wird spielbar sein.

Eine Beta-Testphase kündigte man indes ebenfalls an. Einen konkreten Termin hierfür gibt es bislang allerdings noch nicht.

