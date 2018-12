The Crew 2 – Rennspiel kann am Wochenende kostenlos gespielt werden

Wer am kommenden Wochenende noch nichts vor hat, darf sich auf The Crew 2 in einem kostenlosen Umfang freuen. So kündigte Ubisoft unlängst an, dass The Crew 2 für ein Wochenende kostenfrei zur Verfügung steht.

The Crew 2 für ein Wochenende vollkommen kostenlos

Das kostenfrei Wochenende findet dabei auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 statt. Vom 13. bis zum 16. Dezember könnt ihr dann völlig ohne Gebühren auf das Spiel zurückgreifen. Wer sich schließlich für den Kauf entscheiden sollte, kann im nachhinein mit einem Rabatt rechnen. Der Season Pass ist derzeit ebenfalls im Preis reduziert. Neben dem Hauptspiel werdet ihr am Wochenende zudem auf die Erweiterung “Demolition Derby” zugreifen können.

