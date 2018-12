Spider-Man – Dritter DLC kommt diesen Monat

Der dritte Teil des Spider-Man DLC-Pakets “The City Never Sleeps” erscheint am 21. Dezember. In “Silver Linings” taucht Silver Sable erneut auf, um sich ihre gestohlene Sable-Ausrüstung vom Bösewicht Hammerhead zurückzuholen. Anscheinend muss Spidey auf außergewöhnliche Verbündete zurückgreifen, um die Krise zu bewältigen, da die Polizeichefin Yuri gerade nicht verfügbar ist.

Neue Ausrüstung für Spider-Man

Wie in jedem DLC gibt es auch in Silver Linings neue Kostüme für Spidey. Das erste ist das Outfit, welches Peter im neuen Film “Spider-Man: A New Universe” trägt. dazu gesellen sich ein Cyborg-Anzug und eine Aaron Aikman-Rüstung, beide bekannt aus den Comics. Der DLC ist sowohl einzeln als auch im “The City Never Sleeps”-Paket erhältlich.

Quelle: PlayStation via Youtube