Hearthstone – Neuer Einzelspielermodus ab heute spielbar

Die neue Hearthstone-Erweiterung Rastakhans Rambazamba ist nun seit einiger Zeit erschienen, nun kommt heute der neue Einzelspielermodus heraus. In der Trollarena tretet ihr gegen verschiedene Trollmeister und ihre Schutzgeister, die “Loa”, an. Während der Solo-Modus der letzten Erweiterung mit dem Rätsellabor etwas neues versuchte, wird der Rumble Run wieder ein wenig mehr an die vorigen Solo-Abenteuer erinnern.

Neue Solo-Herausforderungen in Hearthstone

Hearthstone ist ja hauptsächlich ein Online-Spiel, wo ihr gegen andere Spieler antretet, doch ab und an tut ein wenig Singleplayer auch mal gut. Der Rumble Run schickt euch in die Trollarena, in der ihr einen Schrein auf dem Feld habt. Dieser bringt euch nützliche Vorteile, muss natürlich aber auch beschützt werden. Der neue Einzelspielermodus ist ab 19:00 Uhr unserer Zeit freigeschaltet.

Quelle: playhearthstone