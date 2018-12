GOG – Wintersale startet mit Gratis-Spiel

GOG.com hat zum großen Wintersale ausgerufen und lockt mit über 1.900 rabattierten Spielen sowie täglichen Blitzangeboten.

Full Throttle Remastered nur noch für kurze Zeit kostenfrei erhältlich

Der Wintersale ist auf GOG.com offiziell an den Start gegangen und läuft noch bis zum 3. Januar 2019 um 23:59 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Angebote rund um Thronebreaker: The Witcher Tales (-20%), Frostpunk (-33%), The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-60%), ELEX (-50%) oder The Witness (-75%).

Als kleines Schmankerl können sich Fans der Vertriebsplattform zudem über ein kostenfreies Spiel als Bonus freuen. Noch bis zum 15. Dezember um 15 Uhr können sich Besitzer eines GOG-Accounts ein kostenloses Exemplar von Full Throttle Remastered sichern. Darüber hinaus erhaltet ihr für eure ersten Einkäufe weitere Gratistitel wie beispielsweise Everspace.

Quelle: GOG.com