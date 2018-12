Tales Of Crestoria – Neues Mobile-Spiel kommt 2019 in den Westen

Mit Tales Of Crestoria hat Bandai Namco einen neuen Ableger für Mobile-Geräte angekündigt, der 2019 auch in westlichen Gefilden aufschlagen soll.

Tales-of-Ableger für iOS und Android

Tales of Crestoria erscheint demnach für iOS- sowie Android-Geräte und spielt in einer dystopischen Zukunftswelt, wo jeder Bürger sogenannte Vision Orbs mit sich herumtragen muss. Diese Orbs überwachen ihre Träger ganz genau, um so kriminelle Aktivitäten ausfindig zu machen. In dieser Welt lebt auch das Protagonisten-Duo Kanata und Misella, die in einer verhängnisvollen Nacht von der Gesellschaft zum Tode verurteilt werden. Ihr einziger Ausweg ist nun der Kampf gegen die Obrigkeit.

Wie bereits viele Tales-of-Spiele zuvor wird auch Crestoria von der Zusammenarbeit der beiden Kunstker Mutsumi Inomata and Kosuke Fujishima profitieren. Das Ergebnis ist ein wunderschoner Artstil, den ihr bereits im ersten Concept-Arts-Trailer bestaunen könnt:

