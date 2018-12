Realm Royale – Founders Pack gewährt Zugriff zur Closed Beta auf Xbox One

Es gibt wohl kaum ein anderes Genre, welches die Videospiellandschaft in den letzten zwei Jahren so sehr geprägt hat, wie Battle Royale. Seit dem Erfolg von PlayerUnknown’s Battlegrounds und Fortnite, sprießen Battle Royale-Spiele wie Löwenzahn aus dem Boden.

Founders Pack schaltet Zugang zur Closed Beta von Realm Royale auf Xbox One frei

Seit rund zwei Wochen läuft die Closed Beta bereits für ausgewählte Testpersonen. Doch mit Veröffentlichung des Founders Pack erhalten jetzt auch andere Spieler einen begehrten Closed Beta-Zugang. Des Weiteren sind in dem Package noch diverse kosmetische Artikel, wie etwa Skins und Avatare, enthalten. Aber was macht Realm Royale anders, als seine Konkurrenz? Zu Beginn der Runde wählt der Spieler eine aus fünf verschiedenen Klassen aus, welche sich in mehreren Punkten unterscheiden. Wenn ein Spieler keine Lebensenergie mehr hat, verwandelt er sich in ein Hühnchen und erhält so noch eine Chance, wegzulaufen und sich zu erholen. Die stärksten Waffen im Spiel werden in den Schmieden hergestellt, die sich überall auf der Insel befinden. Doch diese sind bei bis zu 100 Spielern meist hart umkämpft. Auf Steam ist das Spiel bereits in einer Early Access Version kostenlos verfügbar.

Quelle: microsoft.com