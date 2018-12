Seit gut einer Woche ist die neue Hearthstone-Erweiterung Rastakhans Rambazamba nun draußen und mit ihr kommen einige neue Karten ins Spiel. Im Vorlauf der Expansion haben wir euch ja bereits über diese Karten auf dem Laufenden gehalten, nun packen wir selbst 97 Packs aus und schauen uns an, was wir für Karten bekommen. Dabei spekulieren wir auch ein wenig, welche Karten gut und welche nicht so gut sein werden.