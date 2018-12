Nier: Automata – Game Of The Yorha Edition angekündigt

Der Japano-Actiontitel Nier: Automata bekommt eine GotY-Version spendiert, die auf den passenden Namen Game Of The Yorha Edition hört.

GotY mit allen DLCs?

Im Auftrag von Square Enix kündigt Director Yoko Taro via Twitter die Game Of The Yorha Edition von Nier: Automata an. Taro ging dabei auf eine nette Zahlenspielerei mit Error-Meldungen ein, gibt sich bezüglich der konkreten Inhalte jedoch noch bedeckt. Auch ein finaler Releasetermin steht bis dato noch nicht fest.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie Game of zu Yorha Edition ähnlich wie die Become as Gods Edition auf der Xbox One mit sämtlichen verfügbaren DLCs und Erweiterungen ausgestattet wird. Dazu zählen allem voran Arena- und Bossfight-DLCs, richtige Story-Erweiterungen fehlen bis dato gänzlich.

Nier: Automata ist für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.

Attention all androids: We interrupt your regularly scheduled programming with a special message direct from @yokotaro… pic.twitter.com/IE9seYUBzH — NieR:Automata (@NieRGame) December 11, 2018

