Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs – Zweiter DLC terminiert

Das Rollenspiel-Abenteuer Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs soll noch in diesem Jahr einen zweiten DLC spendiert bekommen. Die zweite Erweiterung trägt den Titel Das Labyrinth des Geisterkönigs und soll bereits in wenigen Tagen erscheinen.

Das Labyrinth des Geisterkönigs

Wie der Name schon sagt schickt euch der zweite DLC in ein geheimnisvolles Labyrinth, das euch vor neue Gegner sowie Herausforderungen stellen wird. Zudem warten neue Quests und Ausrüstungsgegenstände auf euch. Abseits davon wird das Level Cap auf 120 angehoben. Zudem könnt ihr euch auf zwei weitere Kampfstile freuen. Diese können ab sofort im Schloss angepasst werden.

Das Labyrinth des Geisterkönigs soll bereits ab dem 13. Dezember 2018 für PC sowie PlayStation 4 zur Verfügung stehen.



Quelle: IGN