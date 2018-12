Doom – 25. Jubiläum wird mit Trailer gefeiert

Die Shooter-Reihe Doom begeistert Fans nun schon seit 25 Jahren. Doch Doom ist nicht nur ein Videospiel, sondern schon eine richtige Lifestyle-Marke.

25 Jahre Doom werden mit neuem Trailer gefeiert

In den 25 Jahren ist so einiges passiert und es wurden unzählige Dämonen zurück in die Hölle befördert. Es gibt kaum einen Shooter, der solch einen Kult mit sich bringt. Einen genauen Releas-Termin gibt es bislang noch nicht. Doom Eternal wird wohl im Laufe des kommenden Jahres 2019 für alle gängigen Konsolen erscheinen. Und um das zu feiern, hat Bethesda jetzt einen kleinen Trailer veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß!

Quelle: Bethesda (via YouTube)