Call of Duty: Black Ops 4 – Start der neuen Content-Season

Spieler von Call of Duty: Black Ops 4 können sich über die neue Season freuen, denn sie bringt einige Neuerungen mit.

Neue Content-Season gestartet

Mit der neuen Operation Absolute Zero kommen nicht nur neue Waffenskins. Auch die Individualisierungsmöglichkeiten der Spezialisten wurde angepasst. So ist es nun möglich, Skins, die vorher nur bestimmten Spezialisten vorbehalten waren, auch auf andere anzuwenden. Das ist aber nicht alles. Es gibt auch eine neue Spezialistin, neue Waffen samt Skins und einige Änderungen an der Blackout-Map. So ist die Luxusyacht aus der Map Hijacked jetzt auch mit dabei. Die Season ist seit heute Zeitexklusiv aus PlayStation 4 gestartet. PC und Xbox One werden wohl erst in den nächsten Tagen in den Genuss kommen können.

Quelle: Call of Duty (via YouTube)