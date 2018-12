Borderlands 3 – Erste Gerüchte um Charakterklassen

Borderlands 3 wurde nach wie vor noch nicht angekündigt, nun scheinen aber erste Gerüchte um das Shooter-Rollenspiel die Runde zu machen. So will YouTuber “The Know will” angeblich Informationen zu den Charakterklassen erhalten haben. Seine Quelle gibt er dabei allerdings nicht konkreter an.

Welche Charaktere wird es in Borderlands 3 geben?

Wie immer werden euch insgesamt vier Charaktere an die Seite gestellt. Mitunter dabei soll angeblich der Soldier sein. Hier könnt ihr, wenn man den Informationen glauben schenken darf, einen eigenen Titanen beschwören, der euch im Kampf zur Seite steht. Zudem soll es die Klasse Beast Master geben. Dieser wird mithilfe diverser Tiere kämpfen können. Außerdem soll mit Siren eine Nahkämpferin ins Boot geholt werden. Die vierte Klasse soll dann ebenfalls ein Assassine sein, ähnlich wie im Vorgänger Zero.

Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, bleibt vorerst abzuwarten.

Quelle: The Know will via YouTube