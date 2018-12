The Walking Dead: The Final Season – Dritte Episode terminiert

Nachdem Aus von Entwickler Telltale Games sah es zunächst noch so aus, als ob die bereits gestartete Reihe The Walking Dead: The Final Season nicht mehr zu einem End geführt wird. Nun wurde vor einige Zeit bereits bekannt gegeben, dass Skybound Entertainment die restliche Arbeit an der Adventure-Reihe übernimmt. Passend dazu ist nun der Termin für die dritte Episode festgelegt worden.

Dritte Episode kommt im Januar

Wer sehnlichst auf die dritte Episode von The Walking Dead: The Final Season wartet, kann sich bereits den Termin im kommenden Monat markieren. So soll Episode 3: Broken Toys ab dem 15. Januar 2019 zur Verfügung stehen. Zum Download wird sie dabei auf dem PC, der Xbox One, der PS4 sowie der Nintendo Switch anwählbar sein.

Quelle: Digitaltrends