Monster Hunter World – Livestream für heute angekündigt

Capcom plant einen weiteren Livestream zum rund ein Jahr altem Monster Hunter World. Was wird man wohl ankündigen?

Bereits auf den jüngsten Game Awards hatten die Monster-Hunter-World-Entwickler bekannt gegeben, dass man in den nächsten Tagen eine größere Ankündigung zum Spiel tätigen möchte. Über Twitter verkündete das Studio nun einen Livestream-Termin für den heutigen Montag, an dem vermutlich jene Neuigkeit kundgetan werden soll. Der Stream startet demnach um 15 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Twitch- oder YouTube-Kanal.

Es bleibt spannend, was Capcom für eine Ankündigung plant. Möglicherweise handelt es sich um eine Art kostenpflichtiger DLC oder gar um eine ganz neue Spielversion.

Tune in for a Special Developer Update on #MHWorld on December 10 at 6am PST / 2pm GMT https://t.co/51NJqvsnl1

📺 https://t.co/5WvZ4eIKJv

📺 https://t.co/WbntyGapQM pic.twitter.com/fjhcLllCKT

— Monster Hunter (@monsterhunter) December 8, 2018