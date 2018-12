Monster Hunter World – Iceborn-Erweiterung und The Witcher 3-Crossover angekündigt

Monster Hunter World bekommt massig Content-Nachschub spendiert. Gipfeln soll die große Inhalts-Offensive dabei ab Herbst 2019 in der umfangreichen “Iceborn”-Erweiterung.

Große Erweiterung und Auftritt von Hexer Geralt

Wie Capcom am späten Nachmittag via Livestream bekannt gab, soll die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne im Herbst 2019 für Playstation4 sowie Xbox One erscheinen. Das Add-On bietet nebst einer frischen Storyline, die an das Ende des Hauptspiels ansetzen soll, auch neue Queststränge, Orte, Monster, Moves sowie Ausrüstung. Weitere Informationen hierzu will man im kommenden Frühjahr veröffentlichen.

Abseits davon kündigte das japanische Unternehmen eine Kooperation mit CD Projekt Red an und bestätigte den Auftritt von Hexer Geralt aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ in Capcoms Online-Monsterhatz. Neben einzigartigen Quests werden auch neue Gameplay-Features versprochen, die Anfang des kommenden Jahres Einzug halten sollen.

Quelle: GameInformer