The Last Campfire – Hello Games kündigt neues Projekt an

Die Macher von No Man’s Sky haben ihr neustes Werk im Rahmen der Game Awards vorgestellt. Das malerische Adventure trägt den Titel The Last Campfire.

Kurzgeschichte der No-Man’s-Sky-Macher

The Last Campfire ist ein optisch recht reduziertes, multiperspektivisches Abenteuer, das sich derzeit bei Hello Games in Entwicklung befindet. Die Spieleschmiede bezeichnet es dabei als “Hello Games Short” und bezieht sich damit auf die Pixar Kurzfilme. Ähnlich wie die Animationsfirma hat man mit The Last Campfire einen kurzen Videospiel-Trip kreiert, der den Entwicklern neue Freiheiten einrücken soll und gibt ihnen die Möglichkeit sich auszuprobieren. An The Last Campfire waren demnach federführend gerade mal zwei Entwickler beteiligt.

The Last Campfire wurde bisher lediglich für den PC bestätigt. Weitere Plattformen können aber durchaus noch folgen.