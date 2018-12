Marvel: Ultimate Alliance 3 – Erscheint exklusiv für Nintendo Switch

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards hat es überraschenderweise ein weiterer Exklusivtitel mit in die Spieleankündigungen geschafft: Marvel Ultimate Alliance 3.

Marvel-Helden prügeln sich auf die Switch

Marvel Ultimate Alliance 3 erscheint exklusiv für die Nintendo Switch und soll schon im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Der Reveal-Trailer gewährt bereits einen ersten Blick auf den Actiontitel und zeigt die Guardians of The Galaxy ebenso wie Spider-Man, Wolverine oder Iron Man in Aktion.

Das Gameplay erinnert stark an die Vorgänger auf Playstation 3 und Xbox 360. Auch ein Koop-Modus wäre denkbar. Erste Informationen sind derzeit allerdings noch rar gesät.