Hades – Neues Spiel von Supergiant Games angekündigt

Entwickler Supergiant Games hat sein neustes Werk offiziell angekündigt: Hades.

Actiontitel in griechischer Mythologie

Hades ist ein Actionspiel, das spielerisch stark an Supergiants Vorgänger-Projekte Transistor oder Bastian erinnert. Hades spielt dabei in Griechenland und basiert auf der griechischen Mythologie. Ein erster Trailer zeigt den Sohn von Zeus, der sich auf einer Odyssee in die Unterwelt befindet.

Hades ist ab sofort via Early-Access über den Epic Game Store erhältlich. Das Spiel schlägt derzeit mit rund 20 Dollar zu Buche.