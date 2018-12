Far Cry New Dawn – Erster Trailer zeigt Postapokalypse

Far Cry New Dawn wurde zwar bereits im Vorfeld der Game Awards geleakt, dennoch konnten sich Fans in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über einen ersten Trailer zum Open-World-Abenteuer freuen.

Far Cry in der Postapokalypse

Far Cry New Dawn ist eine Standalone-Erweiterung zum jüngst erschienenen Far Cry 5 und spielt 17 Jahre nach dem Nuklearen Fallout. New Dawn spielt erneut im beschaulichen Hope County, auch wenn sich dieses drastisch verändert hat: Die Natur hat sich trotz der Zerstörung einen Großteil der Umgebung zurückerobert.

Mit den Highwaymen gibt es zudem eine neue Bedrohung. Die beiden Anführerinnen Mickey und Lou setzen alles daran die Überlebenden zu terrorisieren und sich Vorräte mit Gewalt zu Eigen zu machen.

Der Spieler tritt in dieser Welt dem Widerstand bei und kämpft gegen die beiden Schwestern an. Als zentrale Anlaufstelle dient euch die Homebase Prosperity, wo sich Waffen oder Verhikel craften lassen. Die Gemeinde lässt sich zudem auch aufbauen und upgraden, um noch stärkere Ausrüstung freizuschalten.

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 für Playstation 4, Xbox One und PC.