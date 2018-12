Devil May Cry V – Demo erscheint Morgen auf Xbox One

Auch Devil May Cry V durfte auf den diesjährigen Game Awards nicht fehlen und so gab es neben einem neuen Story-Trailer auch gleich erste Infohappen zur kommenden Demoversion.

Demo zuerst auf Xbox One

Wie Xbox Chef Phil Spencer in der letzten Nacht bekannt gab, wird Devil May Cry V eine Demoversion spendiert bekommen – und zwar schon Morgen. Diese soll zunächst aber exklusiv für Xbox-Spieler verfügbar sein.

Dies lässt zumindest den Schluss zu, dass die Probierfassung auch auf anderen Plattformen aufschlagen wird. Wann dies der Fall sein wird, verriet man aber natürlich nicht. Ebenso hielt man sich bedeckt, was den Inhalt der Demo anbelangt. Welche Szenen wir zu sehen bekommen und ob gleich alle drei Cahraktere spielbar sein werden, bleibt abzuwarten.

Devil May Cry V erscheint am 8. März für Playstation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Game Awards