Xbox One – Diese drei Titel sind jetzt Abwärtskompatibel

Microsoft baut das Abwärtskompatibilität-Programm auf der Xbox fortwährend aus. So könnt ihr alte Xbox 360-Titel auch auf eurer Xbox One genießen. Nun sind drei neue Titel dem Programm hinzugefügt worden.

Action-Hits ab sofort auf der Xbox One spielbar

Ab sofort könnt ihr den Taktik-Titel The Bureau: XCOM Declassified somit auf eurer Xbox One genießen. Zudem gesellt sich das Langzeit-Projekt Duke Nukem Forever sowie der Shooter The Darkness. Alle Titel können demnach ab sofort auf der Xbox One konsumiert werden. Wenn ihr die Disk noch besitzt, könnt ihr diese ab sofort auch einfach in eure aktuelle Heimkonsole einwerfen. Im Xbox Store stehen euch die Spiele allerdings ebenfalls digital zur Verfügung.

Quelle: Insidexbox