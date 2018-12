Unser Ausblick auf die Videospiel-Releases 2019

Das Spielejahr 2018 neigt sich langsam aber sicher dem Ende und 2019 streckt schon seine Fühler voraus. Wir verraten euch in unserer Vorschau auf welche Spiele ihr euch im kommenden Jahr freuen könnt.

Brachialer Start ins Jahr 2019

Videospiel-Freunde aufgepasst! Das Jahr 2019 dürfte einmal mehr ein großes Jahr für Enthusiasten des Mediums werden. So startet das kommende Jahr bereits mit zwei großen Knaller-Titeln im Gepäck, auf die Fans bereits mehrere Jahre ungeduldig hinfiebern. Mit dem Remake zu Resident Evil 2 hat Capcom ein heißes Eisen im Feuer, das die Erinnerungen an das vor 20 Jahren erschienene Original wiederaufleben lassen soll. Das Disney-Final-Fantasy-Mash-up Kingdom Hearts III hingegen hat mittlerweile eine beachtliche Entwicklungszeit auf dem Buckel und wird am 29. Januar endlich auch auf die Fans losgelassen. Wer im Januar noch nicht fündig wurde, dürfte spätestens im Februar neues Videospielfutter für die ach so kalten Wintermonate finden können. Mit Microsofts langerwartetem Exklusivtitel Crackdown 3, EAs vielversprechendem Actionabenteuer Anthem oder dem dritten Teil der Endzeit-Reihe Metro Exodus ist wohl für jeden Spielertypen etwas dabei. Anime-Fans können sich zudem über God-Eater 3 oder das Anime-Mash-up Jump Force freuen, in dem all unsere Kindheitshelden erstmals aufeinandertreffen und unsere Bildschirme zum Beben bringen.

Maximale Rollenspiel-Power

Wer seine Rollenspielgier Anfang des neuen Jahres noch nicht vollends befriedigen konnte, kommt spätestens im März dann aber voll auf seine Kosten. Den grandiosen Start macht Devil May Cry 5, welches die Geschichte von Dante und Nero in wunderschönster Optik und in gewohnter Action-Manier in die mittlerweile fünfte Runde schickt. Ubisoft hat mit The Division 2 einen weiteren Stein im Brett, das euch ab dem 15. März ein weiteres Mal auf die Postapokalypse loslässt. Mit Sekiro: Shadows Die Twice werden im Anschluss auch all die Souls- und Bloodborne- Anhänger bedient, die schon sehnsüchtig nach einem neuen Werk von From Software dürsten.

Exklusives aus erster Hand

Besitzer einer Playstation 4 können sich Mitte des Jahres über zwei neue Exklusivtitel für ihre Heimkonsole freuen: Days Gone entführt euch in eine Zombie-Apokalypse mit Biker-Flair, während Shenmue III das Abenteuer von Ryo Hazuki endlich zu einem zufriedenstellende Abschluss bringen soll. Auch Microsoft hat nochmals ordentlich reingebuttert und gleich mehrere Exclusives für die Xbox One am Start, darunter das sehnsüchtig erwartete Gears 5, ein gänzlich neues Battletoads und nicht zuletzt der nächste Ausflug in die verträumte Welt von Ori and the Will of the Wisps. Auch für Nintendo scheint 2019 ein starkes Jahr zu werden: Auf Nintendo-Switch-Fans warten mit einem neuen vollwertigen Animal Crossing, dem ersten richtigen Pokemon für Hardcore-Spieler und dem bei Game Freak in Arbeit befindlichen Town gleich drei hochkarätige Meisterwerke.

Und sonst so?

Neben all den Messen und Veranstaltungen, die uns jedes Jahr aufs neue erwarten, wird in 2019 wohl endlich auch der Startschuss für die neue Konsolengeneration fallen. Playstation 5 und Xbox Scarlett sind zwar noch nicht offiziell angekündigt, vor diversen Gerüchten und vermeintlichen Leaks sind die neuen Hardware-Monster aber schon jetzt nicht gefeit. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir also auch im nächsten Jahr viele neue Infos zur neuen Technik aus dem Hause Sony und Microsoft erhalten. 2019 dürfte also gerade für Konsolenspieler äußerst interessant werden.