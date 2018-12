Fortnite – Season 7 ist gestartet

Das dürfte Fortnite-Fans über die Feiertage zu Genüge an den Bildschirm bringen. Denn Fortnite öffnet für Season 7 seine Pforten!

Season 7 nun aktiv

Pünktlich zum Nikolaus gings in Fortnite mit der 7. Season los. Die Battle Royale Karte wurde wieder ordentlich durcheinander gebracht. Im winterlichen Setting könnt ihr nun Frosty Flights, Polar Peak und viele weitere neue Regionen erkunden. Ab sofort könnt ihr den Himmel mit den neuen Stormwing-Doppeldeckern unsicher machen und den Look, beziehungsweise den Lack eurer Lieblingswaffe anpassen. Und für die Weltenretter unter euch wird die Kampagne Halte die Stellung und kämpfe! mit Bru-Tal Akt 3 spannend zu Ende geführt. Doch das ist nicht alles. Mit der Season 7 hält auch der Kreativ-Modus Einzug in Fortnite. Hier haben wir noch den neuen Trailer für euch. Viel Spaß!

Quelle: Pressemeldung