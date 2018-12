Bethesada – Neuer Leak enthüllt Kundendaten

Nach den Problemen mit Fallout 76 ob nun die Qualität des Spiels, Umgang mit Kunden oder falschen Taschen, kommt jetzt das nächste Problem für Bethesda.

Solltet ihr zu den Käufern von Fallout 76 gehören die den Kundensupport kontaktiert haben, könnten andere User eure kompletten Daten erhalten haben. Gestern stellten User, die ein Support Ticket einstellen wollten fest, dass sie plötzlich selbst Tickets mit Daten anderer User erhielten. Der Umfang der Daten erstreckt sich dabei von Usernamen über vollständige Adressen und sonstige Kontaktinformationen. Screenshots davon landeten natürlich schnell auf Twitter und weiteren Plattformen. Ein Nutzer des Systems auf Reddit sagte zudem, er könne die letzten Ziffern von Kreditkartennummern sehen. Die Vielzahl der Tickets, drehte sich um Beschwerden über Fallout 76 oder die Taschen aber auch Nutzer mit Bugreports scheinen unter den Betroffenen zu sein. Wann immer man denkt es könne nicht schlimmer kommen beim Fallout Publisher, folgt prompt die nächste Katastrophe. Der Publisher selbst, hat sich bisher noch nicht geäußert.

@BethesdaSupport I am receiving other people’s support tickets on my @bethesda account. I have numerous people receipts for power armor set that includes their email & home address and the type of card used. This is not good, right? #Fallout76 pic.twitter.com/KUpGCNfIF0

— Jessie Tracy (@JesscaTracy9) 5. Dezember 2018