Below – Endlich gibt es einen Releasetermin

Vor fünf Jahren wurde Below vom Studio Capy Games angekündigt, doch einen Releasetermin gab es bisher nicht.

Ohne große Anlaufphase wird der lang erwartete Titel von Macher Capy Games, schon nächste Woche erscheinen. Ganze fünf Jahre ist es her, dass der stylische Titel vorgestellt wurde. Mit einem Tweet und einem neuen Trailer wurde jetzt der Release für den 14. Dezember, auf Xbox One und PC bestätigt. Ab nächstem Freitag könnt ihr also endlich selbst sehen was das Game zu bieten hat.

/// Take a solitary journey through the haunted depths of a forbidden isle. BELOW launches on Xbox One & Steam on December 14th, 2018. Explore. Survive. Discover… Soon.

Wishlist BELOW on Steam here: https://t.co/ND7glN9FR4 pic.twitter.com/P3GuonY6Wl

— CAPY (@CAPYGAMES) 6. Dezember 2018